(Pagine Romaniste) – Non c’è tempo di pensare alla dolorosa sconfitta in Europa League contro il Bayer Leverkusen, perchè oggi all’Olimpico arriva Juve, e la Roma è chiamata a ottenere punti per continuare a inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. De Rossi si prepara a schierare la miglior formazione disponibile, eccezion fatta per chi non è al top delle condizioni, come Mancini, che nell’intervallo della gara contro i tedeschi aveva chiesto il cambio salvo poi stringere i denti, incerta la sua presenza dal 1′. I dubbi sono quindi principalmente in difesa, mentre davanti Zalewski potrebbe avere una chance al posto di El Shaarawy. Confermata dal mister in conferenza stampa la titolarità di Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

TUTTOSPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO: Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

IL TEMPO: Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.