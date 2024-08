Corriere dello Sport – Ieri seduta mattutina per il Frosinone alla “Città dello Sport” di Ferentino in vista del debutto ufficiale stagionale di domani alle 18 in Coppa Italia col Pisa di Inzaghi allo Stirpe. Il dt Angelozzi lavora per fornire i rinforzi giusti al tecnico, soprattutto in un centrocampo che sta per privarsi del suo gioiello. II club sta seguendo con attenzione il romanista Ebrina Darboe (23) e il napoletano Gennaro laccarino. “Ma non solo loro“, ha aggiunto Angelozzi.