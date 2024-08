DDR, i compagni e i tifosi: tutti innamorati di Soulé

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Tutti pazzi per Soulé. Lo è De Rossi che ha fatto di tutto per portarlo nella capitale chiaramente con il grande aiuto e l’investimento della famiglia Friedkin, lo sono i giocatori che riescono a duettare con lui tra colpi di classe e fantasia, lo sono anche quei 500 romanisti che ieri pomeriggio erano al Goodison Park e che lo hanno acclamato nel corso della partita prima di ricevere il suo abbraccio a fine gara che ha infiammato l’ambiente.

II feeling tra l’argentino e i tifosi, ma anche quello tra Mati e il gioco di De Rossi già assorbito alla perfezione. Perché il gol di ieri è arrivato proprio da una giocata studiata in allenamento e che ha regalato il vantaggio firmato da Pellegrini. Un altro che sta trovando la giusta sintonia con il Flaco. Ma ogni tocco di palla del ventunenne ex Juve è una gioia per gli occhi: da quello di suola, al dribbling fino a quelle accelerazioni che regalano la superiorità numerica in fase offensiva. Insomma, un folletto che abbina la sua classe anche alla forza fisica.

Non c’è solo fantasia ma anche tanta sostanza, certificata anche da alcune chiusure viste ieri pomeriggio. De Rossi ne è stregato: ci sono tutti i presupposti per vedere Matias protagonista della stagione giallorossa.