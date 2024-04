Il Corriere dello Sport (R. Maida) – Al fischio finale Ryan Friedkin avrà forse pensato alla notte tra il 15 e 1 16 gennaio, quando ha consigliato al padre Dan di cambiare allenatore. E adesso si gode il primo grande trionfo personale da manager. Dopo la vittoria contro il Milan, arrivata proprio nel giorno in cui la Roma aveva annunciato il rinnovo del contratto di De Rossi, la popolarità dei proprietari ha raggiunto di nuovo il massimo livello. Ma il risultato incredibile è nella continuità degli anni: da quando Pallotta, che aveva comunque assistito a una semifinale di Champions League, ha venduto la Roma, la squadra ha sempre raggiunto almeno la Top 4 di una competizione europea. Sono quattro stagioni di fila. Adesso tocca a De Rossi completare un capolavoro, magari replicando la doppia sfida dello scorso anno contro il Bayer Leverkusen, quando un gol di Bove bastò a eliminare i tedeschi. Se dovesse vincere anche solo una delle due partite contro il Leverkusen, salirebbe al sesto posto e diventerebbe la prima italiana in Europa per classifica quinquennale.