Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – C’è grande attesa a Trigoria per capire l’entità del problema muscolare di Romelu Lukaku, uscito al ventinovesimo minuto del primo tempo nella sfida di giovedì scorso contro il Milan. Oggi gli accertamenti per valutare il problema al flessore destro che lo ha costretto al cambio.

Fuori Lukaku, si apre allora il ballottaggio per il suo sostituto. E Abraham al momento è in vantaggio su Azmoun che è appena rientrato dall’infortunio e non gioca una gara ufficiale dai quattro minuti contro il Sassuolo di un mese fa. Si scalda l’inglese che vuole continuare a mettere minuti nelle gambe e trovare il suo primo gol stagionale dopo la buona prestazione contro il Milan.