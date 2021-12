Florenzi e la Roma, prima volta da ex

Corriere dello Sport – Speciale, di per sé, è già il fatto di arrivare alla soglia dei 31 anni senza mai aver incrociato la Roma da avversario. Ad Alessandro Florenzi, una prima volta può toccare già in principio di 2022: tra otto giorni, la ripresa del campionato gli riserva una partita tutt’altro che banale, quella che nel girone di andata l’esterno aveva come stella polare per i rientro dopo l’intervento al menisco.

Mentre ora è Calabria che si trova in convalescenza, e la fascia destra è stata il terreno di Florenzi nelle ultime quattro partite di campionato. Poco meno di due anni fa, si congedava dalla Roma. Un contesto che l’estate scorsa, di fatto, lo ha respinto quando l’era Mourinho stava decollando. E i giri per l’Europa di Florenzi avevano già reso l’idea di un progressivo distaccamento dalla Capitale.

Non è più stata aria, per un suo ritorno alla Roma. Con quella panchina nel derby, a fine 2020, come ultimo – e doloro – frame. Prima della serata all’Epifania, a San Siro, sarà inevitabile riordinare i ricordi per Florenzi.