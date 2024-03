L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per la 28esima giornata di Serie A. Allo stadio Artemio Franchi, domenica alle 20:45 la Roma giocherà contro la Fiorentina. Il match sarà diretto da Massa, assistito da Meli ed Alessio, mentre il IV uomo sarà Rutella. In sala Var Maresca, affiancato come Avar da Sozza.