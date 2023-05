Per decisione di José Mourinho, nessun tesserato della Roma parlerà nel post partita del Franchi. Sembrerebbe che non sia una decisione polemica quella dello Special One, nonostante l’ammonizione che non gli permetterà di essere in panchina per l’ultima di campionato all’Olimpico contro lo Spezia. Il motivo sembrerebbe quello di mantenere la massima concentrazione ed unione in vista della finale di Budapest.