Kouame, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Dazn al termine della vittoria contro la Roma. Queste le sue parole:

Quasi un allenatore in campo?

Io la partita la vivo così, in modo che sono sempre in partita anche quando entrò.

Dopo la finale era importante trovare il morale?

Era importante dopo la sconfitta con l’Inter giocare contro una squadra come la Roma, ma siamo stati bravi da Fiorentina a portarla a casa.

Ognuno di voi da il proprio contributo. Le scelte del mister?

Anche noi sappiamo che avanti giocano in 3 e cerchiamo di mettere il mister in difficoltà, se potevamo giocare in più eravamo tutti dentro. Anche chi entra deve dare il meglio perché non è facile, siamo arrivati alla fine e cerchiamo di essere compatti e dare una mano a chi gioca e chi no.

Caratteristica preferita di Jovic e Cabral?

Cabral in area di rigore si sa muovere bene, Jovic sa più giocare fuori quando viene incontro alla palla.