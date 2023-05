Pagine Romaniste – Firenze, ultima tappa prima di Budapest. Al Franchi per un “allenamento serio”, con inevitabile testa alla finale di Europa League di mercoledì contro il Siviglia. In casa della Fiorentina, sconfitta in finale di Coppa Italia in rimonta dall’Inter (1-2) e finalista di Conference League, Mourinho sfrutta la giusta chance e porta le seconde linee dall’inizio.

Nella Capitale sono rimasti Rui Patricio, Spinazzola, Matic, Pellegrini e Dybala. Inutile rischiare visto il chiaro, e dichiarato, intento di fare all-in sull’Europa League. Contro i viola, dunque, ci sarà quel turnover visto a Bologna.

Svilar in porta, Smalling ed Ibanez sembrano sicuri di un posto. Da valutare chi completerà il terzetto: il dubbio è tra Llorente ed il Primavera Keramitsis. En parlant di giovani, poi, c’è anche la possibilità di vedere Volpato. L’italo-australiano è in ballottaggio con El Shaarawy per affiancare Solbakken nel dare supporto a Belotti.

A centrocampo Camara certo di partire dal primo minuto, Bove o Tahirovic al suo fianco. Missori, dopo Bologna, tornerà sulla destra mentre Zalewski andrà sull’altro versante.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Llorente, Smalling, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Keramitsis, Smalling, Ibanez; Missori, Tahirovic, Camara, Zalewski; Solbakken, Volpato; Belotti.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Svilar; Llorente, Smalling, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Svilar; Keramitsis, Llorente, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Svilar; Keramitsis, Llorente, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Solbakken, Volpato; Belotti.