Corriere della Sera (M. Perrone) – Nessuno ha giocato più partite di lui in serie A con la Roma senza segnare. Oggi Belotti a Firenze toccherà quota 300, in giallorosso ne ha fatte 29 ed è ancora a secco. Solo altri 8 attaccanti giocarono almeno 10 volte senza vedere la porta: Pantò (11 nel 1945-46, 10 nel ‘46-47), Renato (23 nel 1988-89), Baldieri (11 nel 1989-90), Bartelt (12 nel ‘98-99), Poggi (11 nel 1999-2000), Corvia (13 nel 2004-05), Montella (12 nel 2008-09) e Ibarbo (10 nel 2014-15). In molti casi si trattava di apparizioni-lampo: tutte dalla panchina quelle di Montella, appena 152’ nell’ultima stagione da calciatore.

Non c’erano le sostituzioni negli anni 40, quando Pantò giocò 990’ nel 1945-46 e 900’ l’anno dopo. Belotti, già 980’, rischia di far peggio, se non si sbloccherà a Firenze o con lo Spezia. Mai quanto il mitico Renato, però: 1.543 minuti in quel disastroso 1988-89.