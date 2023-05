Ennesimo cartellino giallo nei minuti finali di Fiorentina-Roma per José Mourinho. Lo Special One, diffidato, salterà l’ultima gara casalinga contro lo Spezia. L’ammonizione arriva dopo le proteste per un presunto calcio di rigore richiesto dai giocatori viola. Sanzione identica anche per l’allenatore della Fiorentina Italiano.