Rolando Mandragora, calciatore della Fiorentina, ha parlato al termine della vittoria contro la Roma. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

Ultimo saluto prima della finale, che emozione è?

Emozioni belle, perché volevamo fare una bella vittoria per ringraziarli che ci hanno sempre sostenuto. Adesso abbiamo la partita di Sassuolo e poi ci prepareremo per la finale

Vittoria che ci voleva dopo la sconfitta in Coppa?

Si, andava invertito il trend, abbiamo trovato lo svantaggio nel primo tempo ma siamo stati bravi a portarla a casa. Questo era quello che ci eravamo prefissati, volevamo fare una partita di dominio perché abbiamo sempre avuto il palino del gioco, siamo contenti così.

2023 da grande squadra, non molla nelle difficoltà?

Si, è il senso del gruppo, siamo una famiglia. Penso si veda in campo, siamo sempre lì a darci una mano. I risultati sono arrivati un pelino dopo in campionato e però dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi

Qui sognano la coppa?

Anche noi.