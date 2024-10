L’ex centrocampista della Roma, Edoardo Bove, vincitore della Conference League con Mourinho alla guida dei giallorossi, ha parlato alla vigilia di Fiorentina-The New Saints. Queste le sue dichiarazioni: “Purtroppo ricordo bene il 6-1 della Roma col Bodø/Glimt e credo sia la testimonianza di quanto sia sottovalutata questa competizione. Andare a giocare in quei campi non è assolutamente scontato. Magari il terreno è artificiale o non in perfette condizioni, trovi temperature alle quali non sei abituato… Ti metti a confronto con realtà che non vivi. Noi nel calcio italiano siamo abituati bene. Domani ci saranno difficoltà, soprattutto se approcci in maniera sbagliata poi è difficile riprendere. La competizione ti dà grande esperienza e sono contento di poterla fare”.