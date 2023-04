Fulmine a ciel sereno per la Roma. Al 24′ della sfida contro il Feyenoord Paulo Dybala ha avverito un dolore alla coscia: si tratta di un problema all’adduttore per la Joya. Dentro al suo posto Stephan El Shaarawy. Da valutare le condizioni dell’argentino in vista della sfida contro l’Udinese di domenica.