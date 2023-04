Feyenoord, allungo in Eredivisie: 5-1 contro il Waalwijk

Questa sera alle ore 20.00 è andata in scena Feyenoord-Waalwijk allo stadio de Kuip di Rotterdam. I prossimi avversari della Roma in Europa League hanno travolto gli avversari per 5-1 portandosi a +8 dall’Ajax seconda in classifica.Partita senza storia messa in cassaforte già nei primi 45 minuti che si chiude con il parziale di 3-0.

Nella ripresa non cambia il monologo del match che termina 5-1 per i biancorossi.

Partita sontuosa che evidenzia l’ottimo stato di forma degli olandesi, specialmente dell’attaccante Giménez che ha siglato una doppietta e un assist, sicuramente il messicano sarà una delle armi più letali alle quali la Roma di José Mourinho dovrà prestare particolarmente attenzione.