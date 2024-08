Il Messaggero (S. Carina) – Everton-Roma poteva essere il primo derby in casa Friedkin. Questa è una delle curiosità di questo test pre-campionato, programmato nei giorni nei quali Dan e Ryan erano alle prese con la due-diligence per l’acquisizione del club inglese, scrive.

Lo scorso 19 luglio, quando la fumata bianca sembrava imminente, ecco l’annuncio che ha gelato le speranze dei tifosi dei Toffees: “Dopo un periodo di esclusività, le discussioni tra Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group riguardo una potenziale vendita di una quota di maggioranza nell’Everton sono terminate e The Friedkin Group non procederà con l’acquisto del club, rimanendo un creditore del club e orgoglioso di aver svolto un ruolo chiave nella realizzazione del nuovo stadio”.

Sarà per motivi di opportunità che almeno a ieri sera, la presenza del presidente e del vicepresidente della Roma veniva esclusa al Goodison Park. Ci saranno invece 500 tifosi giallorossi (perlopiù locali) che non faranno mancare il loro supporto a Pellegrini e compagni. Mercato in uscita: Oliveras è a un passo dalla Dinamo Zagabria. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni.