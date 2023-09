Nella prima serata di oggi è ufficialmente iniziato il girone G di Europa League. Nelle sfide delle 18:45 si sono affrontate Sheriff Tiraspol-Roma e Servette-Slavia Praga. Se nella sfida dei giallorossi il risultato è stato in bilico fino all’ultimo, così non è stato a Ginevra. Infatti i cechi si sono imposti per 2 a 0 con un gol per tempo. A segnare sono stati i due difensori centrali Igoh e Masopust. La squadra allenata da Trpisovsky si è aggiudicata i primi tre punti che la proiettano al primo posto insieme la Roma.