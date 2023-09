Josè Mourinho ha parlato nel post partita della vittoria contro lo Sheriff ai microfoni di Sky. Di seguito le parole del tecnico, oggi in tribuna per la squalifica ricevuta dopo la finale di Budapest.

Cosa ha capito della partita? Cosa le è piaciuto di più o di meno?

“Non mi è piaciuto il primo tempo, ne individualmente, ne collettivamente. Senza il lavoro, senza il controllo. 1-0 quasi di miracolo. Non abbiamo fatto niente per quel vantaggio. Dopo nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione, il gol. I possibili gol anche. Mi è piaciuto il controllo, a nascondere bene la palla all’avversario e a meritare la vittoria in un girone così”.

Senza colpevolizzare nessuno, Aouar e Sanches andavano un po’ male. Poi sono cambiate

“Tutti e due hanno bisogno di giocare, di ritmo e intensità. Sanches purtroppo è questo, sempre a rischio, difficile da capire. Al Monaco non hanno capito, al PSG non hanno capito, noi facciamo fatica a capire. È un grande giocatore, era super apposto, 45 minuti ed ha sentito qualcosa. Aouar ha un ritmo basso, dopo l’infortunio ha giocato quell’ora di cui aveva bisogno per recuperare dall’infortunio”.

La trasferta a Torino è importante, Bove merita una maglia da titolare?

“Loro sono tutti titolari, non penso che per 30 minuti merita di più di quello che meritava prima o qualche settimana fa. Due anni fa era un ragazzino che andava in prestito in serie C, oggi ha questo potenzionale che ti fa fare questa domanda. Bravissimo ragazzo”.

Lukaku se l’aspettava così carico e in buona forma?

“Si, è un giocatore che con questo fisico ha bisogno di giocare, e arriva con le partite, per questo l’ho fatto giocare. Volevo cambiarlo prima ma ho avuto paura perché già avevo fatto altri cambi, abbiamo deciso di lasciare il suo cambio per i 10-15 minuti finali, gli fa bene giocare”.