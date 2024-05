È da poco terminata allo Stadio Luigi Ferraris la sfida tra Genoa e Bologna per 0-2. Gli uomini di Motta chiudono il campionato con una sconfitta. In rete per il Grifone Malinovskyi (13′) e Vitinha (59′). Ora si complica l’accesso alla Champions League per la Roma: i giallorossi, certi del sesto posto, devono sperare che l’Atalanta non arrivi nelle prime quattro posizioni, e il risultato di questa sera degli uomini di Motta sicuramente non fa sorridere De Rossi.