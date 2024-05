Negli ultimi giorni era circolate varie indiscrezioni circa l’approdo di Nandez alla Roma. Il centrocampista del Cagliari ha poi scelto l’Arabia Saudita, nello specifico l’Al-Qadsiah, club che ha ottenuto di recente la promozione in Saudi Pro League. Il club saudita attraverso i propri canali social, ha mandato una frecciata ai capitolini, usando i colori sociali in comune per fare sfottò: “Ha scelto i veri giallorossi”.