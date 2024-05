Il grande cammino in Europa League della Roma è terminato nelle semifinali contro il Bayer Leverkusen, ma l’eliminazione contro i tedeschi non cancella le brillanti prestazioni dei giallorossi, in particolare quelle di Mancini e Svilar. I due romanisti, sono stati infatti inseriti nella “Squadra dell’anno”, diramata con un post sull’account ufficiale della competizione.

Questa la formazione completa: Svilar; Djimsiti, Tah, Mancini; Ruggeri, Xhaka, Koopmeiners, Frimpong; Lookman, Aubameyang, Wirtz.