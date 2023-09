Alle 20.45 è andata in scena Turchia-Armenia, gara valida per la quinta giornata delle qualificazioni a Euro2024. La partita è terminata per 1-1: a segno per gli armeni Dashyan al 49′, mentre a pareggiare i conti per i turchi è Yildirim all’88’. Il giallorosso Celik è partito titolare, ed è rimasto in campo fino al 61′, al suo posto è poi entrato Kahveci. La Turchia attualmente è in testa al Gruppo D con 10 punti, mentre proprio l’Armenia è seconda a 7 punti.