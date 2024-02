La gara vale il ritorno del playoff di Europa League. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Una sfida senza appelli, partendo dall’1-1 di Rotterdam. Per mister De Rossi si tratterà del primo match europeo nel suo stadio, da allenatore. Ci sarà sold out ancora una volta, per spingere la nostra squadra. Si potrà contare anche sull’apporto del Distinto Nord-Ovest, generalmente riservato alla tifoseria ospite, ma che per questa occasione sarà solo giallorosso. Servono le voci di tutti per unirsi in un unico e assordante coro: “Forza Roma!”.

I cancelli dello Stadio Olimpico apriranno alle 18:30. Ricordiamo che l’ideale è sempre arrivare allo Stadio almeno 90 minuti prima del fischio di inizio e incamminarsi da casa o dall’ufficio per tempo, considerando la viabilità cittadina in un giorno feriale, nell’ora di punta.

