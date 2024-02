Dean Huijsen sceglie la Spagna. Diventa ufficiale il suo doppio passaporto, grazie al decreto reale 200/2024. Il giovane centrale di proprietà della Juventus, nonostante sia nato ad Amsterdam, all’età di 5 anni ha raggiunto Marbella, in Spagna, crescendo calcisticamente nel Malaga. L’obiettivo di Santi Denia, ct dell’Under 21 delle Furie Rosse, è quello di averlo tra i disponibili per i match contro Slovacchia e Belgio, in programma il 22 e il 26 marzo.

🚨🇪🇸 OFICIAL. Dean Huijsen (18) ya es español y seleccionable por la @SeFutbol ✅ Hoy en el BOE se publica que ha obtenido la nacionalidad española por carta de naturaleza. Se aprobó ayer en el Consejo de Ministros. Nació en 🇳🇱 y llegó con 5 años a Málaga. Bienvenido💪🇪🇸 pic.twitter.com/qANeKRn4cZ — Selección-Rojita (@SeleccionRojita) February 21, 2024