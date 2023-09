La sosta delle nazionali è giunta al termine, e tra pochi giorni tornerà la Serie A. Dopo un avvio non entusiasmante, la Roma si appresta a sfidare l’Empoli domenica sera all’Olimpico. Gli uomini di Mourinho devono conquistare la prima vittoria stagionale, e tutti gli occhi sono puntati sulla coppia Lukaku-Dybala. Anche gli avversari dei giallorossi però non possono permettersi passi falsi: l’Empoli è ultimo in classifica con zero punti guadagnati nelle prime tre giornate. L’ex di giornata sarà Mattia Destro, che proprio in conferenza stampa ha parlato della sfida contro i capitolini e del difficile periodo che sta affrontando la squadra di Paolo Zanetti. Queste le sue parole:

“Ci è servito tantissimo avere la sosta, abbiamo lavorato tanto e ci è servito per stare insieme. Ci sono giocatori che sono arrivati all’ultimo, è stato importante per fare gruppo. Ho voglia di fare bene. Il giudizio lo dà il campo. Io posso promettere tutto, ma devo rendere la domenica. Quello che posso dire è che ho cercato di migliorare nelle cose in cui ero carente, ho curato ogni dettaglio e mi sento pronto. Sono a disposizione”.