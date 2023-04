Emiliano Martinez: “Vorrei degli argentini all’Aston Villa”. Oriana: “Portati Dybala”

Delle dichiarazioni non particolarmente gradevoli per i tifosi giallorossi quelle dell’attuale compagna di Dybala. La Joya ha da subito fatto impazzire i tifosi giallorossi ancor prima di calcare il prato verde con la maglia della Roma, testimone ne è la festa di benvenuto riservata all’argentino presso il Palazzo dei Congressi dell‘Eur. Con le sue brillanti prestazioni, l’attaccante giallorosso si è rivelato l’arma letale di Josè Mourinho, e questo affetto della piazza è aumentato prestazione dopo prestazione. Tuttavia il futuro di Dybala alla Roma è ancora incerto, fondamentale per la sua permanenza nella capitale sarà un eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Oriana Sabatini, la compagna di Dybala, ha partecipato nei giorni scorsi al terzo episodio di Behindthegame, insieme a lei presente il portiere Emiliano Martinez, tra i protagonisti del mondiale vinto dall’Argentina. El dibu ha dichiarato di voler portare degli argentini nella sua squadra: l’Aston Villa. Il portiere ha proseguito il discorso nominando De Paul, a quel punto entra in scena Oriana che ha risposto: “No, portati Dybala”. In seguito Ian Wright ha parlato dell’interesse del Manchester United per il numero 21 giallorosso di qualche anno fa, l’argentina ha ribattuto dicendo “Non ci avete provato abbastanza”.