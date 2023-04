El Shaarawy: “Una notte magica. Do sempre tutto per la maglia: oggi ho fatto quattro ruoli” – VIDEO

Stephan El Shaarawy ha parlato al termine della partita vinta contro il Feyenoord in Europa League. Queste le sue parole:

Emozioni?

“Una notte veramente magica. Una vittoria sicuramente molto importante, è di tutti. Come ho detto la vittoria è di tutti, dei giocatori, di questo meraviglio stadio che ha giocatto con noi. Questa vittoria è di tutto l’ambiente Roma. Una vittoria meritatissima.

Passaggio del turno meritato tra andata e ritorno.

“Sì, assolutamente. Ne eravamo davvero convinti, così come negli altri quarti di finale dello scorso anno. L’atmosfera era simile a quella di Bodo. Sapevamo che si poteva fare una grande prestazione, l’abbiamo fatta con spirito, grande sacrificio. Anche chi è entrato ha dato tutto.Enorme soddisfazione. Ce la godiamo, ma ci sono dei passi da fare”.

Una grande stagione per te.

“Sì, do sempre tutto per questa maglia: oggi mi sono sacrificato, giocando in 4 ruoli. Sono tutti ruoli che posso e che sono contento di fare per aiutare la squadra. Sono a quota 55 gol in giallorosso, sono contento ma non mi devo fermare: ci sono ancora delle partite da fare. Sono pronto per aiutare la squadra”.