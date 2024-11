Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino dove è stato protagonista con un gol. Queste le sue parole:

DYBALA A DAZN

Paulo, che sentimento avete provato dopo questa partita?

Sicuro per noi era fondamentale vincere. Venivamo da una settimana molto difficile, capiamo i tifosi, ma per noi contava tantissimo oggi. Dovevamo vincere e giocare bene dando qualcosa in più. Questo è un gioco e puoi perdere ma devi dare sempre tutto. Sono molto dispiaciuto per Firenze e oggi volevamo dare un messaggio.

Il gol?

Sapevo che la porta era vuota e quindi ho immaginato dove fosse e ho calciato. Per fortuna è entrata.

Baldanzi è il nuovo Dybala?

No, lui sarà Baldanzi e sarà un granissimo calciatore. È un ragazzo serio e troverà il suo posto. Sentiremo tanto parlare di lui.

Oggi sei diventato il terzo miglior argentino in Serie A…

Un traguardo bellissimo e spero di poter continuare a segnare: per la Roma, i tifosi e la classica.

Foto: [Francesco Pecoraro] via [Getty Images].