Tommaso Baldanzi, calciatore della Roma, ha parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino. Queste le sue parole:

BALDANZI A DAZN

I fischi per i vostri compagni?

Non penso conti il singolo. Siamo tutti uniti, dovevamo farci perdonare per quel che era successo e ci servivano tanto i tre punti. Oggi abbiamo vinto e siamo felici.

Come è giocare con Dybala?

Mi aiuta come vedere tutti i campioni dentro lo spogliatoio.

