Una tegola tremenda quella con cui ha concluso la stagione. Tammy Abraham nel match con lo Spezia, ultimo impegno di campionato ed ufficiale della stagione della Roma, ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Su Instagram, il centravanti giallorosso ha scritto un messaggio per i tifosi: “Grazie a tutti per i messaggi. Tornerò presto, più forte che mai“, le parole di Tammy. Il rientro è stimato in 8-9 mesi, dunque per marzo 2024.