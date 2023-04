Dybala e Abraham, ko non gravi. Mou potrebbe averli col Feyenoord

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Sembrano meno gravi del previsto le condizioni di Paulo Dybala e Tammy Abraham, usciti per infortunio giovedì sera a Rotterdam nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Per quanto riguarda l’argentino i primi esami non hanno evidenziato lesioni muscolari: tra oggi e domani si dovrebbe sottoporre ad una risonanza magnetica per capire meglio quando potrà essere di nuovo a disposizione. Dybala salterà sicuramente il match di domani sera contro l’Udinese ma potrebbe tornare giovedì.

Un tentativo per la coppa sarà fatto anche per Abraham, che ha riportato una lussazione alla spalla destra: come Solbakken, l’attaccante inglese non sarà operato ma si è deciso per una terapia conservativa. La sua disponibilità, quindi, dipenderà dalla sua sopportazione del dolore. Per la gara contro l’Udinese Belotti sarà titolare, El Shaarawy giocherà alle sue spalle: in teoria insieme a Lorenzo Pellegrini. Se il 7 dovesse rimanere fuori spazio a Wijnaldum avanzato, con Matic e Cristante a centrocampo. Possibile un turno di riposo anche per Spinazzola.

La Roma si è mossa per chiudere l’acquisto a parametro zero di Houssem Aouar. La società (Pinto) e l’agente del calciatore hanno preferito non confermare l’accordo – 5 anni di contratto a 2 milioni e 800 mila euro netti più bonus – ma gliindizi affinché possa essere lui il primo rinforzo ci sono tutti.