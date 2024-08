Omnia amor vincet. L’incubo di una notte d’estate che si tramuta in sogno d’amore. Paulo Dybala ha poggiato una mano sul cuore e con l’altra ha allontanato la folle offerta dell’Al-Qadsiah, pronto a ricoprire d’oro la Joya, che nulla se ne fa di quei 75 milioni in tre anni davanti all’amore del popolo romanista. Con poche ma intensissime parole, Paulo ha realizzato una delle dichiarazioni d’amore più belle verso i colori capitolini: “Grazie Roma. Ci vediamo domenica“, l’annuncio su Instagram accompagnato da un video in cui sono stati ripercorsi i migliori momenti in giallorosso, dall’incredibile e storica presentazione al Colosseo Quadrato fino a quelli che sembravano potessero essere gli ultimi momenti romanisti.

Il subbuglio di questi ultimi caldi giorni si era concentrato tutto nel saluto tributato al numero 21 giallorosso dopo l’allenamento odierno. Rimasto in campo senza unirsi al resto della squadra, Dybala all’uscita dai cancelli di Trigoria si era commosso nel vedere così tanto affetto e dispiacere negli occhi e nei gesti dei tifosi, accorsi numerosi all’idea di dover dire addio. In serata, poi, la notizia che ha fatto vertere l’umore dei tifosi giallorossi, e non solo, dall’altra parte.

Ed ora si guarda al futuro. Insieme. Più che mai. Sul calendario c’è l’Empoli, per la prima uscita stagionale all’Olimpico. De Rossi, ritrovato Paulo, dovrebbe scegliere di goderselo da subito: contro i toscani Dybala sarà titolare.