Ramon Monchi, ds dell’Aston Villa ed ex ds della Roma, sarebbe stato protagonista di alcune dichiarazioni secondo quanto riportato dal CEO del Genoa Andres Blazquez il quale – in un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio – ha detto che:

“28 mila abbonati è un numero incredibile. Parlavo con Monchi in questi giorni e mi ha detto: ‘L’unico posto simile a Siviglia per come si vive il calcio è Genova’”.