Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dovbyk giocherà titolare contro l’Inter. E come si dice in questi casi, se serve stringerà i denti. Perché il gigante ucraino reduce dalle fatiche con la nazionale non è al meglio della forma ma per un big match così importante vuole esserci a tutti i costi. E anche Juric lo vuole in campo per cercare di trovare punti importanti per risalire la classifica. Giocherà anche Dybala, che per il secondo giorno consecutivo ha lavorato con i compagni e si sente pronto a tornare dal primo minuto dopo le due partite saltate contro Venezia e Monza, e i venti minuti giocati con l’Elfsborg.

Ieri erano tutti a rapporto sul campo del Fulvio Bernardini tranne il lungodegente Saelemaekers che prosegue con il suo percorso riabilitativo, e Stephan El Shaarawy che invece è alle prese con lo stiramento al polpaccio che lo ha messo ko durante la trasferta di Monza. L’attaccante vuole rientrare la prossima settimana per essere a disposizione contro la Dinamo Kiev ma nella sfida di domenica sera al Franchi contro la Fiorentina.

Foto: [Alberto Pizzoli]/[AFP] via [Getty Images]