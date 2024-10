Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Sostanza e qualità al servizio della Roma. Dopo aver conquistato la Francia, sia la nazionale che i tifosi, ora Manu Koné è pronto a prendersi anche il suo nuovo club. L’Inter è avvisata, il ventitreenne ha puntato il big match e vuole spingere al massimo in questo momento di ottima forma fisica e mentale che sta vivendo nelle ultime settimane. Deschamps si è innamorato di lui, ora Koné vuole stregare anche Juric e la Roma. Lunedì scorso ha brillato con la maglia della Francia. Ora la Roma, il campionato e l’Europa League per crescere e far fruttare l’investimento fatto dal suo club in estate.

Voluto fortemente da De Rossi per dare sostanza al reparto, Juric dopo averci lavorato in questo ultimo mese lo considera un giocatore sempre più importante per il suo centrocampo. Lo aveva tenuto fermo contro l’Udinese, non convinto della sua condizione atletica; poi salvo la sfida dal maxi turnover contro l’Elfsborg lo ha sempre considerato un titolare. Dentro dal primo minuto contro Venezia, Monza e Athletic Bilbao. E adesso è pronto alla maglia da titolare contro l’Inter, sfida nella quale ci sarà bisogno della sua fisicità, aggressività e qualità con il pallone tra i piedi. Perché di fatto Koné corrisponde al prototipo ideale del nuovo calciatore: muscoli e tecnica.

Qualità con il pallone tra i piedi, ma anche aggressività in fase di marcatura e sostegno alla difesa. In ogni caso a Koné verranno affidati compiti extra per chiudere gli spazi e supportare i tre centrali (più Celik). Senza però dimenticare la qualità da esprimere per aprire il campo e per aumentare i giri alla squadra nello sviluppo del gioco in verticale. Juric si affida a lui per il big match, Koné punta agli straordinari per chiudere due settimane perfette e conquistare definitivamente anche la Roma.

Via: [Paolo Bruno]/[Getty Images]