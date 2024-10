Domani la Roma affronterà allo stadio olimpico l’Inter. Il club giallorosso tramite comunicato ufficiale arreso note tutte le info utili a chi si recherà allo stadio.

Ecco la nota: “Roma-Inter vale l’ottava giornata di Serie A, si gioca domenica 20 ottobre allo Stadio Olimpico alle 20:45.

La Roma torna in campo dopo la pausa per le nazionali. E si gioca in casa, per affrontare la squadra campione d’Italia in carica. A tutti gli effetti, si tratta del primo big match della stagione. La cornice di pubblico sarà da grande occasione, se non vuoi perderti questo evento puoi acquistare gli ultimi biglietti.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere questo appuntamento dal vivo.

Gli orari I cancelli dello Stadio apriranno alle 18:15.

Il consiglio è quello di partire da casa per tempo e arrivare in zona Olimpico almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

Per qualunque necessità, il giorno della partita, dalle 17:00 e fino al fischio di inizio, sarà possibile rivolgersi telefonicamente al Call Center AS Roma (06.89386000).

Nella giornata di sabato 19/10, invece, si potrà avere assistenza tramite mail o form dalle 12 alle 17.

Sempre dalle 18:15, è a disposizione anche il botteghino informazioni in Viale delle Olimpiadi 61 e per acquistare gli ultimi biglietti in vendita.