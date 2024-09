Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Intensità negli allenamenti, tanta tattica, nuove idee, ma anche molto lavoro mentale. De Rossi non lascia niente al caso e sta preparando questo nuovo inizio spingendo tanto anche sull’aspetto motivazionale per dare una sterzata al campionato e cominciare al meglio la ripresa post nazionali. Così negli allenamenti sono arrivati tanti elogi ai giocatori, al gruppo, al lavoro svolto con e senza il pallone. Insomma, il tecnico è soddisfatto: “Siamo forti, dimostriamo il nostro valore, dimostriamo di essere da Champions”.

Parla tanto De Rossi nel corso degli allenamenti: spiega, motiva, elogia, sia i più giovani sia gli esperti della rosa. Sia lui, sia il suo staff a cui affida tanto la parte atletica oltre naturalmente al lavoro di Farelli con i portieri. Un lavoro non stop quello di DDR, praticamente sempre al Fulvio Bernardini anche nel corso della sosta delle nazionali: un impegno costante per studiare, analizzare e valutare ogni situazione per approcciarsi al meglio alla ripresa del campionato. Testa sulla Roma e a nient’altro, ora De Rossi vuole risposte dai suoi.