Il Messaggero (S. Carina) – All’ultimo giro, quando non ci credeva più nessuno. In tempo per essere inserito questa sera nella lista Uefa. Eccolo il quarto difensore a completare la rosa. Quarto, soltanto per ordine cronologico di arrivo. Perché c’è da scommettere che Mats Hummels, 35 anni, abbia ancora molte cose da dire.

Il centrale difensivo tedesco alla fine ha detto sì. Già bastava l’arrivo di Hummels per animare la penultima serata di mercato. Ma siccome a Trigoria non si fanno mai mancare nulla, la sorpresa è arrivata dal possibile/probabile ingaggio di Manolas. Sì, avete letto bene: il vecchio Kostas, 33 anni, è ad un passo dal ritorno a casa.

Kostas ci riprova: decisiva l’amicizia con De Rossi e il via libera della connazionale Souloukou. Se, come sembra, l’ingaggio andrà in porto in giornata, il greco sarà il quinto centrale difensivo della rosa. Un segnale chiaro: la possibilità di tornare a difendere a tre per favorire l’impiego di Dybala (in difficoltà nel 4-3-3) è ormai realtà.