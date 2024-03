Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ultimo giorno di riposo, poi domani sarà tempo per i giocatori i ritornare al Fulvio Bernardini e riprendere gli allenamenti in vista della sfida di lunedi contro il Lecce. Se per Azmoun le previsioni sul rientro non sono certo positive, con l’infortunio al tendine che rischia di tenerlo fuori per circa un mese, De Rossi è convinto di poter recuperare gran parte dei giocatori che nelle precedenti partite non erano a disposizione.

Il primo nome è naturalmente quello di Paulo Dybala, tornato sabato ad allenarsi individualmente in campo ma con il pallone e che punta già domani di rientrare parzialmente con il gruppo. Non destano preoccupazioni Invece le condizioni di Tommaso Baldanzi, che aveva lasciato il ritiro dell’Italia under 21 per qualche dolorino, e quelle di Edoardo Bove che dovrebbe aver recuperato dal trauma al piede sinistro.