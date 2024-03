La Gazzetta dello Sport (A. Ramazzotti) – Teun Koopmeiners, il sogno di mercato della Juventus, può essere più facile du raggiungere grazie a Dean Huijsen, il difensore olandese, naturalizzato spagnolo, che l’Atalanta stima molto. La Dea, che solitamente cede i suol gioielli solo per contanti, stavolta valuta… un’eccezione alla regola ovvero l’inserimento nella trattativa come parziale contropartita tecnica del classe 2005 attualmente in prestito alla Roma.

Il d.t. bianconero Cristiano Giuntoli sa che arrivare al centrocampista nerazzurro è complicato a causa della concorrenza delle big inglesi, in particolare del Manchester United e del Liverpool, ma l’interesse dell’Atalanta per Huijsen (in questo momento preferito a Soulé, l’altro pezzo pregiato che la Juve è orientata a mettere sul tavolo) può dargli un vantaggio.