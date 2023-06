Il Messaggero (S. Carina) – Quando Mourinho parla di rinforzi mirati, è il primo a sapere che la Roma, dovendo rispettare il settlement agreement impostogli dalla Uefa, non può fare spese folli. Bisogna quindi agire con intelligenza. E magari sfruttare il fascino del portoghese per convincere calciatori a parametro zero, come accaduto lo scorso anno con Dybala, Matic e Wijnaldum, a sposare il progetto giallorosso.

Quest’anno è già successo con Aouar, sta per andare in porto anche il corteggiamento per N’Dicka, vedremo come andrà a finire invece la questione Tielemans. Ma tra cessioni e acquisti, il poco cash a disposizione andrà speso bene. Con calciatori scelti direttamente da Mou. Per non ritrovarsi poi, con equivoci stile Shomurodov o Vina dove la paternità pubblicamente è condivisa mentre off record viene rimbalzata tra lo Special e Pinto. Servono profili ad hoc. E uno di quelli individuati da Mourinho è Nzola. Si, proprio l’avversario di domani che con i suoi gol proverà a salvare lo Spezia.