Stephan El Shaarawy ha rilasciato un’intervista al portale immobiliare. Queste le sue dichiarazioni:

Qual è il momento che hai vissuto in giallorosso a cui sei più legato e perché?

“II primo gol con la maglia della Roma, segnato all’esordio all’Olimpico. Un gol importante: il gol della vittoria, segnato di tacco e sotto la Sud. Non poteva andare meglio. Poi c’è stato l’abbraccio di tutti i compagni, un momento bellissimo. Quel gol per me è stato liberatorio, molto emozionante”

Hai sempre vissuto nella stessa zona di Roma o hai cambiato quartiere?

“Sono lì dal primo giorno e non ho più lasciato quella zona, anche se non ho vissuto sempre nella stessa casa”

Quali sono le caratteristiche più importanti per te quando scegli una casa (distanza dal centro di allenamento, privacy, metratura, giardino ecc.)?

“Quando sono arrivato a Roma, la prima volta, ho scelto un attico, mi piaceva quella tipologia di appartamento, molto apprezzata anche a Milano. Però Roma è diversa, in questa città, con il passare del tempo, ho scoperto altre soluzioni”

Hai qualche vicino di casa tra i tuoi compagni?

“No, in questo momento no”