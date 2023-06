Il Messaggero (G. Lengua) – La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Mourinho per le parole pronunciate contro l’arbitro della finale di Europa League Anthony Taylor e adesso rischia una squalifica pesante.

“Sembrava spagnolo, non si è neanche vergognato quando ha dato il rigore poi tolto al Var. Speriamo che il prossimo anno faccia la Champions, così le sue cagate le farà tutte li”, ha detto il tecnico nella conferenza stampa post-partita. Poi, nei sotterranei dello stadio lo ha attaccato faccia a faccia: “You’re a fucking disgrace man (sei una fottuta disgrazia, ndc). Non provate neanche vergogna sulle vostre facce. Complimenti, anche al Var. Anche Rosetti è stato capace di dire che non era rigore e tu no”.

La Commissione disciplinare dell’Uefa si è messa in moto per “insulti e linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara”, ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento Disciplinare. Le accuse dello Special One contro il fischietto inglese hanno scaturito anche la reazione della Premier League che con una nota ufficiale, ha condannato il comportamento del portoghese e gli insulti incassati dall’arbitro all’aeroporto di Budapest: “Siamo scioccati e sconvolti dagli inaccettabili insulti rivolti ad Anthony Taylor e alla sua famiglia durante il viaggio di ritorno dalla finale di Europa League”.