Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un ultimo abbraccio prima dei saluti, un ultimo abbraccio per dirsi grazie. La Roma e i romanisti sono pronti a salutarsi domani sera all’Olimpico, nella gara di chiusura del campionato e in una partita tutta da vincere per la qualificazione all’Europa League.

Un sostengo incondizionato alla squadra, lo stadio probabilmente sold out per la trentaquattresima volta nell’era Mourinho è pronto ad accogliere la squadra reduce dalla delusione di Budapest, per sostenerla e caricarla per chiudere la stagione con un sorriso.

Sarà uno spettacolo emozionante, anche senza la presenza in panchina di Mourinho, che riceverà a distanza tutto l’affetto dei tifosi. I romanisti si prepareranno all’accoglienza già prima dell’ingresso allo stadio: aspetteranno l’arrivo del pullman, lo fermeranno tra entusiasmo generale e i soliti cori per caricare la squadra. Sono previsti diversi striscioni per ringraziare la quadra del lungo percorso europeo.