L’Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le semifinali di Europa League. Francois Letexier è il fischietto incaricato di arbitrare Roma-Bayer Leverkusen all’Olimpico. Il francese sarà accompagnato dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni come assistenti, Jerome Brisard al VAR e willy Delajod come AVAR, mentre il quarto uomo sarà lo sloveno Rade Obrenovic.