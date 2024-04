Domani all vigilia del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen, i giallorossi scenderanno in campo per la rifinitura. I primi 15’ di allenamento saranno aperti alla stampa. Alle ore 13:00 presso la sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini, Daniele De Rossi e Paredes, risponderanno alle domande dei giornalisti.