La Gazzetta dello Sport (F. Velluzzi) – Durante un’intervista rilasciata al quotidiano, Eusebio Di Francesco tra i vari temi trattati ha parlato anche di fatto di calciomercato risalente ai sui giorni di Roma. Infatti è noto come il tecnico, ora al Frosinone, abbia provato in tutti i modi a portare Berardi in giallorosso. Ecco un estratto delle sue parole:

Alla ripresa ritroverà il suo fi- glio calcistico Mimmo Berardi. Rimasto ancora al Sassuolo.

“Un valore aggiunto per il Sassuolo al quale resto legato, un peccato che non giochi la Champions. Le coppe le ha fatte solo con me. L’avrei voluto alla Roma, mai dirigenti non erano convinti: si sentì poco considerato e rifiutò. Lo porto ancora come esempio ai ragazzi“.