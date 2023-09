Libero (F. Biasin) – Sì, ok, Lukaku alla Roma, la festa, la folla, l’accoglienza e i cori… tutto bello, ma se mi sfasciano la macchina mi girano. Deve avere pensato così il primo ufficiale di Ryanair che, ieri, ha deciso di sfogarsi su Facebook con un post che non lascia spazio a interpretazioni: “A quasi 2 settimane dal giorno in cui questa gente senza cervello e rispetto per nessuno ha deciso di salire sulle auto parcheg- giate all’aeroporto di Ciampino (…) mi ritrovo con 9mila euro di danni alla macchina. Questa settimana ho dovuto noleggiare, a spese mie, un’auto per andare al lavoro”. A corredo, una foto della vettura danneggiata. Alcuni tifosi della Roma si sono offerti di organizzare una colletta, noi ci rivolgiamo direttamente al bomber: il signor Ufficiale è pure un tifoso della Roma, Rome’, vedi cosa puoi fare…