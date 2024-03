Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma pensa al Brighton e ragiona su se stessa. Non è vero e non è detto che squadra che vince non si cambia. Non sempre. Daniele De Rossi ha spesso anzi modificato l’assetto e la strategia in funzione dell’avversario e per questo motivo sta studiando un’idea che possa imbrigliare l’amico De Zerbi giovedì all’Olimpico: un 3-5-2 che ricorda molto lo schieramento utilizzato da Mourinho.

Di uguale al passato sarebbe anche l’impiego di due terzini puri sulle fasce, perché Spinazzola sarebbe in vantaggio su El Shaarawy a sinistra e Celik, elogiato forse non a caso da De Rossi dopo la partita di Monza, sarebbe favorito su Angelino a destra in assenza degli altri esterni di ruolo. In ogni caso, anche se la Roma confermasse il 4-3-3 ibrido, De Rossi cercherebbe comunque di controllare la partita con aggressività nel recupero palla e con un fraseggio ad alta intensità nei momenti di possesso.